Speciale infrastrutture: Spagna, rinviata assegnazione lavori nodo intermodale Valdebebas (Madrid)

- La comunità di Madrid ha rinviato per motivi procedurali l'assegnazione dei lavori del nodo intermodale di Valdebebas a Madrid che si sarebbe dovuta tenere il 19 gennaio e non è ancora stata definita una nuova data. La tabella di marcia prevedeva 15 mesi di lavori da concludersi entro il 2023. Al progetto, con un bilancio complessivo di 39,7 milioni di euro, si sono candidate 19 aziende, alcune delle quali in joint venture. Tra le più importanti figurano: Fcc, Sacyr, Ohla, Grupo San José, Avintia, Acciona e Ferrovial. Il nodo intermodale di 5 mila metri quadrati dovrebbe collegare gli autobus urbani, i treni a breve percorrenza e il prolungamento della futura linea metropolitana 11 di Madrid. (Spm)