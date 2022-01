Speciale infrastrutture: ferrovia Etiopia-Gibuti registra fatturato record nel 2021, aumento del 37,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia Etiopia-Gibuti, che collega Addis Abeba al porto della città di Gibuti, ha registrato un fatturato di 86,13 milioni di dollari nel 2021, con un aumento del 37,5 per cento rispetto al 2020. Lo rende noto in un comunicato l'Ethio-Djibouti Standard Gauge Rail Transport, società binazionale che gestisce l'infrastruttura con sede ad Addis Abeba, precisando che la linea è stata utilizzata da 449 treni passeggeri e 1.469 treni merci nel corso dell'anno trasportando 77.357 unità equivalenti a venti piedi (teu). L'azienda - prosegue la nota - ha anche migliorato l'efficienza delle operazioni, con il tempo per elaborare un treno merci al porto di Doraleh a Gibuti ridotto da tre giorni a un giorno e mezzo, mentre il tempo di carico e scarico al porto asciutto di Modjo è stato ridotto da 12 a sette ore. Inoltre, la sicurezza è migliorata senza incidenti registrati nel 2021. La ferrovia trasporta 96 treni speciali di fertilizzanti e 13 treni speciali di grano in Etiopia, con la linea destinata a nuovi mercati come olio da cucina, piccole automobili e frutta e verdura refrigerata. Per migliorare la localizzazione dell'operazione, 34 macchinisti etiopi hanno ricevuto i loro certificati il ​​4 maggio scorso, seguiti da 15 macchinisti di manovra il 29 luglio. La linea elettrificata di 752 chilometri, inaugurata nell'ottobre 2016 per un valore 3,4 miliardi di dollari, è finanziata per il 70 per cento dalla cinese Exim Bank ed è stata realizzata da China Railway Group e China Civil Engineering Construction. (Res)