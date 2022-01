Speciale infrastrutture: Rixi (Lega), verso audizione Giovannini per esame documento mobilità ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esame del testo del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Dsmf), predisposto dal Mims come previsto dal dl Recovery in relazione agli obiettivi dei contratti di programma con Rfi e trasmesso alle Camere il 30 dicembre scorso, "è stato avviato in Commissione Trasporti e continuerà dopo l'elezione del presidente della Repubblica con la richiesta di una prima audizione del ministro al Mims Enrico Giovannini". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, relatore in Commissione trasporti alla Camera del Dsmf e responsabile nazionale alle Infrastrutture. "Il decreto legge - prosegue - prevede che le commissioni parlamentari si esprimano sul nuovo Documento strategico, con validità di norma quinquennale, escludendo l'obbligo di acquisizione del parere parlamentare sul contratto di programma", conclude Rixi. (Com)