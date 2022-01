Speciale infrastrutture: Giovannini, investimenti su colonnine incentiveranno acquisto auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ha molto senso incentivare le auto elettriche se non ci sono le colonnine. Per questo nel Pnrr è previsto un forte investimento su queste, in città e nelle autostrade. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Rai news 24 "Economia". Il ministro ha poi aggiunto che, sebbene “il prezzo di acquisto delle auto elettriche sia più elevato, i costi di gestione sono molto inferiori a quelli di un’auto tradizionale”. (Rin)