Speciale infrastrutture: Webuild colloca con successo un nuovo bond sustainability-linked per 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso legate a performance di sostenibilità, i cui proventi netti saranno utilizzati per rifinanziare parte dell’indebitamento esistente e per scopi generali della società. Lo riferisce una nota. “Il successo del collocamento del sustainability linked bond di Webuild conferma il significativo apprezzamento, da parte della comunità finanziaria internazionale e nazionale, della strategia di Webuild perseguita negli ultimi anni e rappresenta inoltre un segnale di fiducia sull’Italia e sulla sua capacità di realizzare gli obiettivi del Pnrr per le infrastrutture: la nuova emissione obbligazionaria, di 400 milioni di euro con maturity nel 2026, segue gli straordinari risultati finanziari preliminari del 2021 del Gruppo, che ha visto una posizione finanziaria netta positiva e una forte riduzione del debito lordo, nonostante la persistente incertezza sull’economia globale legata all'andamento epidemiologico”, ha commentato Massimo Ferrari, general nanager del Gruppo. Questo, ha continuato, a conferma della correttezza delle scelte strategiche recentemente implementate, quali la realizzazione di Progetto Italia e il riposizionamento in paesi a basso rischio. “Continueremo a mobilitare tutte le risorse e le energie per garantire salute e sicurezza sul lavoro, sostenibilità delle infrastrutture e generazione di cassa a beneficio di tutti gli stakeholder, quali presupposti fondamentali per continuare il processo di crescita e contribuire alla stabilizzazione del settore con tutta la filiera”, ha aggiunto. (Com)