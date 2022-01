Tpl: Giovannini, in ultimi mesi riduzione corse causa Covid fra 5 e 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le assenze del personale di guida del trasporto pubblico locale, a causa anche della variante Omicron, “in alcuni casi hanno raggiunto picchi del 15 per cento per positività, quarantene e mancanza di green pass base”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato dei trasporti alla luce dell’emergenza sanitaria. Il fenomeno - ha chiarito il ministro - è stato fronteggiato “con misure organizzative che hanno consentito di limitare l’impatto sull’offerta di servizi all’utenza: a livello nazionale la riduzione delle corse si attesta tra il 5 e il 10 per cento. Dunque “l’aumento dei contagi degli ultimi mesi dovuto alla variante Omicron ha avuto un impatto anche sull’operatività del personale addetto ai trasporti. La situazione per gli operatori - ha concluso - è eterogenea e strettamente correlata all’andamento dei contagi nelle varie regioni e alle tipologie di servizio”. (Rin)