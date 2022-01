Lega: Cecchetti e Zoffili, cordoglio per scomparsa Giuseppe Fumagalli, storico militante comasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega è una grande famiglia, un movimento cementato da una militanza che si trasforma in amicizia, nelle sezioni, nelle attività politiche portate avanti insieme negli anni, per cui quando viene a mancare uno di noi è un lutto e un dolore che colpisce tutti. Oggi piangiamo la prematura scomparsa dell'amico Giuseppe Fumagalli, storico militante comasco, più volte consigliere provinciale e consigliere comunale a Beregazzo, uomo impegnato per il suo territorio, per le sue istituzioni locali, ma anche attivo nel volontariato. Perdiamo un amico che mancherà a ognuno di noi. Rivolgiamo nostre condoglianze alla moglie e ai figli. Ciao Giuseppe." Lo dichiarano l'on. Fabrizio Cecchetti e l'on. Eugenio Zoffili, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)