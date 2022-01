© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va risolto il problema della carenza di organico delle Polizie locali che, in questi due anni di emergenza sanitaria, sono state sempre in prima linea accanto ai sindaci nel contrasto e nel contenimento della pandemia". Lo sottolinea Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione nel giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. (Rin)