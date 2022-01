Russia: ministero Salute, tutti i dati su vaccino Sputnik V trasferiti a Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i dati sul vaccino Sputnik V sono stati trasferiti all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e una visita degli esperti in Russia è prevista nel primo trimestre del 2022, probabilmente a febbraio. Lo ha affermato il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, in una conferenza stampa. "Il fascicolo è stato costituito, stiamo aspettando la loro decisione", ha dichiarato Murashko. Secondo uno studio congiunto del Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica Gamaleja con l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, il ciclo vaccinale di due dosi con Sputnik V fornisce un livello di anticorpi neutralizzanti contro la variante Omicron del coronavirus superiore del doppio rispetto al vaccino Pfizer. (Rum)