Rai: Di Nicola (M5s), no risoluzione, ma urgente audizione Fuortes, situazione crisi in Cda

- "Noi in Vigilanza diamo indirizzi, non mettiamo bocca sul palinsesto e la proposta di spostare la TgR alle 22.30 non può esser oggetto di risoluzione, non è questo nostro mestiere. Prima dobbiamo dire che l’Ad ha sbagliato, alzare il cartellino giallo - usando una metafora calcistica - perché ha violato le corrette relazioni sindacali, un episodio inammissibile in ogni azienda e ancora di più nel servizio pubblico. Fuortes ha preso una decisione sbagliata pur sapendo che la volontà dell’editore, di questa commissione o parte di essa, era diversa. Senza dimenticare che il budget è passato di misura, anche quello un segnale gravissimo. E' del tutto evidente che c’è una situazione di crisi nel Consiglio di amministrazione. Noi dobbiamo convocare con urgenza l’Ad perché gli ultimi fatti registrati in Rai sono un segnale grave e di una conduzione contraddittoria". Lo ha detto intervenendo durante l’audizione del segretario Usigrai Daniele Macheda, il vicepresidente della Vigilanza Rai Primo Di Nicola, del Movimento cinque stelle. (segue) (Rin)