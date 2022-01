Rai: Di Nicola (M5s), no risoluzione, ma urgente audizione Fuortes, situazione crisi in Cda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torno a ripetere quello che dissi già a Fuortes - ha aggiunto - prima di procedere al taglio di prodotti editoriali sarebbe stato bene presentare un piano industriale con una ricognizione dello stato dei conti e dell’organizzazione della Rai per individuare le aree di risparmio che, come è noto a tutti, in Rai sono così estese che andavano aggredite per prime. E in questo Macheda potrebbe indirizzarci. Sul taglio dell’edizione notturna della TgR è nota la posizione contraria del Movimento cinque stelle, un errore clamoroso sotto il punto di vista di politica aziendale, un’azienda editoriale avveduta l’ultima cosa che tocca è il prodotto, soprattutto in un momento come questo. Tagliare l’informazione regionale vuol dire tagliare la peculiarità del servizio pubblico che dell’informazione locale fa una bandiera". (Rin)