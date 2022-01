Trasporti: Giovannini, da diminuzione domanda impatto significativo su bilanci aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce del quadro pandemico corrente e atteso per il prossimo futuro, “la contrazione della domanda in alcuni settori” del comparto trasporti “potrebbe determinare un impatto significativo, ma limitato nel tempo, sull'equilibrio dei bilanci delle imprese del settore”. A lanciare l’allarme è stato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato dei trasporti alla luce dell’emergenza sanitaria. Ad ogni modo, ha voluto chiarire il ministro, la situazione attuale “è però significativamente diversa da quella nella quale sono stati erogati gli strumenti di sostegno durante la prima fase della pandemia, sia per l’assenza di lockdown generalizzati, sia per la fase di forte ripresa economica in atto, che si prevede continui anche nell’anno in corso”. (Rin)