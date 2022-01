Speciale difesa: Russia-Nato, ministero Esteri russo, Alleanza trasforma spazio in campo di battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia della Nato per la politica spaziale è distruttiva e mira a trasformare il cosmo in un campo di battaglia. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing, commentando la pubblicazione della "Politica spaziale globale" dell'Alleanza atlantica. Nel documento la Nato enuncia l'intenzione di estendere i principi di difesa collettiva allo spazio, compreso l'articolo 5 secondo il quale un attacco ad un membro dell'alleanza equivale ad un'offesa militare contro tutta la coalizione. "Il documento è tendenzioso, e in effetti provocatorio", ha sostenuto Zakharova, denunciando l'uso della forza e la militarizzazione del cosmo da parte della Nato. (Rum)