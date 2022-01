Imprese: International Game Technology annuncia cambiamenti ai vertici della società e nel Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- International Game Technology Plc ha annunciato oggi che, in data 14 gennaio 2022, il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato alcuni cambiamenti che riguardano il top management e i membri del Consiglio di amministrazione. Lorenzo Pellicioli - riferisce un comunicato - si dimetterà dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione di Igt, mantenendo il ruolo di amministratore non esecutivo. Marco Sala, attuale Ad di Igt, diventerà presidente esecutivo del Consiglio stesso. Vincent Sadusky assumerà la carica di Ad ed executive director. Questi cambiamenti saranno efficaci a partire dal 24 gennaio 2022. In un comunicato stampa separato pubblicato oggi, B&D Holding S.p.A., l’azionista di maggioranza di De Agostini S.p.A., ha annunciato che nel corso dell’assemblea degli organi societari di De Agostini S.p.A., che si terrà nel mese di giugno 2022, Marco Sala sarà proposto come Ad della società, in sostituzione di Lorenzo Pellicioli. “I cambiamenti ai vertici di Igt rappresentano un passo importante nel posizionamento della Società in vista della prossima fase della sua evoluzione. Queste azioni rafforzano ulteriormente la capacità di Igt di implementare la propria strategia di lungo termine e le iniziative mirate alla creazione di valore presentate nel recente Investor Day della Società. Per Marco, passare alla guida del Consiglio di Amministrazione di Igt è un’evoluzione naturale: nei 19 anni trascorsi in Igt, Marco ha maturato una comprovata esperienza di successo, guadagnandosi la fiducia e il rispetto di clienti, investitori, partner commerciali e degli enti regolatori. In qualità di Presidente Esecutivo, Marco si dedicherà in particolare alla gestione del Consiglio di Amministrazione, alle tematiche di corporate governance, ivi comprese le iniziative relative alla sostenibilità, e guiderà l’evoluzione strategica di Igt", ha dichiarato Lorenzo Pellicioli, presidente di Igt. (segue) (Com)