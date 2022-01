Libano: ex premier Hariri ritorna a Beirut dopo "pausa" negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro del Libano, Saad Hariri, è rientrato a Beirut dopo aver trascorso un periodo lontano dalla politica negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il quotidiano francofono “L’Orient le jour”, citando una fonte vicina alla Corrente per il futuro (Al Mustaqbal). Dopo aver rassegnato le dimissioni il 15 luglio 2021, Hariri si è trasferito negli Emirati per dedicarsi agli affari. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa governativa “Nna”, Hariri si è recato presso il Grand sérail per incontrare il capo dell’esecutivo, Najib Miqati, con cui ha discusso “degli ultimi sviluppi politici e della situazione globale”. Il ritorno in Libano di Hariri, evidenzia il quotidiano, avviene mentre c’è un ampio interrogativo sulla partecipazione del leader di Al Mustaqbal alle prossime elezioni legislative, previste a maggio. (Res)