Polonia: Ue, inviata prima richiesta pagamento multa per non sospensione camera disciplinare

- La Commissione europea ha inviato ieri alla Polonia la richiesta di pagamento della multa da un milione di euro al giorno per la mancata sospensione della camera disciplinare della Corte suprema polacca, come richiesto dalla Corte di Giustizia dell'Ue a luglio. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand. "Dopo aver analizzato la risposta della Polonia alla lettera della Commissione europea del 22 dicembre, la Commissione europea ha concluso che la Polonia non ha dimostrato di adempiere la sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio dell'anno scorso", ha spiegato il portavoce aggiungendo che "le misure adottate" finora dalle autorità polacche sono risultate "insufficienti". Per questo, "la Commissione ha inviato ieri la prima richiesta di pagamento e ha chiesto a Varsavia di pagare la multa che copre il periodo dal 3 novembre 2021 al 10 gennaio 2022 inclusi", ha specificato. "Dopo la prima richiesta di pagamento, la Commissione invierà regolari annunci di pagamento con cadenza mensile", ha concluso. (Vap)