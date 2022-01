Vaticano: Papa ai rappresentanti dell'Ance, troppi morti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso anno i morti sul lavoro sono stati tanti, troppi. Non sono numeri, sono persone. Anche i cantieri edili hanno conosciuto tragedie che non possiamo ignorare". Lo ha detto il Santo Padre ricevendo in udienza i rappresentanti dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili. "Purtroppo, se si guarda alla sicurezza dei luoghi di lavoro come a un costo, si parte da un presupposto sbagliato - ha sottolineato il Pontefice - la vera ricchezza sono le persone: senza di esse non c'è comunità di lavoro, non c'è impresa, non c'è economia. La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno valore inestimabile agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore". Francesco ha parlato anche dei rischi della concorrenza, che non spingersi fino "all'eliminazione dell'altro", mentre "dev'essere stimolo a fare meglio e bene, non volontà di dominio e di esclusione". Infine Bergoglio ha parlato di sostenibilità: "Bisogna evitare di sfruttare l'ambiente cooperando a rendere invivibili alcuni territori particolarmente sfruttati. Ogni impresa può offrire il proprio contributo responsabile perché il lavoro sia sostenibile". (Civ)