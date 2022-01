Covid: Centro russo Gamaleja, Sputnik Light booster universale per altri vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino Sputnik Light può agire da booster universale per altri vaccini contro il coronavirus, grazie alla configurazione ottimale della sua piattaforma adenovirale interna. Lo ha affermato il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica Gamaleja, in una dichiarazione congiunta con il Fondo di investimento diretto russo. In particolare il Centro Gamaleja, sviluppatore del vaccino Sputnik, ha citato i dati di uno studio combinato con l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nel corso dello stesso annuncio è stato anche affermato come il vaccino Sputnik Light, iniettato come booster, aumenti notevolmente l'attività di neutralizzazione del coronavirus contro la variante Omicron. (Rum)