Speciale difesa: Rizzo (M5s), Figliuolo e Frigerio due preziosi servitori dello Stato

23 luglio 2021

- "Ho voluto essere presente direttamente alla cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Comando Operativo di Vertice interforze tra il generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio e il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo". Lo rende noto, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, al termine della cerimonia che si è svolta all'Aeroporto Militare "F. Baracca" di Centocelle a Roma. "Questo per testimoniare la presenza e la vicinanza del Parlamento nei confronti del Covi e di due preziosi servitori dello Stato la cui professionalità e dedizione è dimostrata ogni giorno anche e non solo nell'opera di contrasto alla pandemia. Ad entrambi vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro", conclude. (Rin)