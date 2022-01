Speciale difesa: ambasciatore francese, occorre riformare l’area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei tre elementi chiave della presidenza francese è la “potenza” e in questo concetto rientra la questione delle frontiere. Lo ha detto l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, audito dalle commissioni Affari esteri e comunitari e Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati a proposito delle priorità del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. “Non si può avere controllo del proprio destino senza controllo e difesa delle frontiere” e in tal senso c’è “una domanda forte dei cittadini”. Serve “una riforma dell’area Schengen” nella direzione di una sua “gestione politica, senza cambiamento di trattati”. Occorre “un consiglio dei ministri dell’area così come c’è dell’area euro”, ha detto Masset. “Senza questo monitoraggio politico l’area non può veramente funzionare bene”, ha continuato. Per quanto riguarda la difesa, durante la presidenza francese ci sarà l’adozione “del primo libro bianco sulla difesa, la bussola strategica”. L’appuntamento fondamentale è “il Consiglio europeo del 24-25 marzo”. Un altro punto importante toccato dal diplomatico è “lo sviluppo dei vicinati”. “L’Europa può dirsi in sicurezza solo se abbiamo vicinati stabili e prosperi”, a partire dall’Africa. Masset ha ricordato a tal proposito il vertice Ue-Unione africana il 17-18 febbraio a Bruxelles, utile a “rinfondare il partenariato con l’Africa”. Ha menzionato inoltre anche “una conferenza a giugno sui Balcani che preparerà un vertice nel semestre successivo” a presidenza ceca. (Res)