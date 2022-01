Speciale difesa: Guerini, generale Figliuolo al comando del Covi conferma risultati nella gestione della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina de generale Francesco Paolo Figliuolo come comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi) è il giusto riconoscimento per il suo percorso professionale di assoluto valore, confermato dai risultati conseguiti nell'incarico di commissario straordinario all'emergenza Covid. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla cerimonia di assunzione incarico del nuovo comandante del Covi Figliuolo. Guerini ha ringraziato il comandante uscente del Covi, generale Silvano Frigerio, "per l'eccellente lavoro svolto in questi mesi e per aver assicurato la perfetta continuità delle operazioni in corso" augurandogli buon lavoro nel "nuovo prestigioso incarico di comandante delle Scuole dell'aeronautica militare". "Al generale Figliuolo che, come deciso dal Consiglio dei ministri continuerà anche a ricoprire l'incarico per l'attuazione e il coordinamento della campagna vaccinale, passaggio cruciale nella sfida contro il virus, rinnovo le più sentite congratulazioni del governo e il mio personale augurio per questo nuovo prestigioso comando", ha affermato Guerini ricordando che "fin dall'inizio del suo mandato alla guida della struttura commissariale il generale Figliuolo ha lavorato intensamente, incarnando un modello di semplificazione e di concretezza, un modus operandi grazie al quale è riuscito a mettere in fila, questioni che sembravano di difficile soluzione, ed esprimendo l'essenza della sua qualità di comandanti in quella che è stata definita una guerra in tempo di pace". (Com)