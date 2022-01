Speciale difesa: Italia-Albania, Peleshi ringrazia per sovvenzione da 31 milioni di euro per Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il rafforzamento del sistema di Protezione civile è una delle priorità del ministero della Difesa albanese. Questo è stato uno dei temi centrale negli incontri che il ministro della Difesa Niko Peleshi ha tenuto durante la sua visita in Italia, in particolare quando è stato ricevuto in incontri separati dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e dal comandante del Comando operativo congiunto di vertice interforze (Covi), il generale Francesco Paolo Figliuolo. Peleshi ha espresso il suo apprezzamento per il contributo di 31 milioni di euro che l'Italia ha concesso all'Albania. Questi fondi serviranno a realizzare e allestire una Sala operativa della Protezione civile, formare il personale dell'Agenzia nazionale della Protezione civile, incrementare le capacità per la pianificazione delle emergenze e la previsione dei rischi, acquisire attrezzature e dotarsi di strumenti all’avanguardia. Peleshi ha ringraziato l'Italia e in particolare il Dipartimento italiano per le emergenze civili, per il sostegno fornito nel caso del tragico terremoto del 2019 e del pandemia di Covid-19. (Alt)