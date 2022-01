Speciale difesa: Ucraina, Blinken incontra presidente Zelensky, Usa e alleati pronti a colpire economia russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati e partner sono pronti a imporre costi insostenibili alla Russia se questa scegliesse la strada dell'escalation in Ucraina. Lo ha ribadito il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel suo incontro a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Se la Russia sceglie la strada di un'ulteriore aggressione contro l'Ucraina, gli Stati Uniti, assieme ai loro alleati e partner, imporranno costi insostenibili sull'economia russa, rafforzeranno la presenza della Nato sul fronte orientale e incrementeranno l'assistenza all'Ucraina in materia di difesa", ha chiarito il capo della diplomazia di Washington. Blinken e Zelensky, riferisce una nota del dipartimento di Stato, hanno discusso anche di aiuti economici all'Ucraina. Il segretario di Stato ha espresso apprezzamento per gli appelli dell'Ucraina a favore di una soluzione diplomatica, sottolineando la necessità che il Paese resti unito di fronte alle minacce di Mosca. L'impegno di Washington verso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina è inscalfibile, ha aggiunto Blinken confermando che nessuna decisione strategica sul dossier sarà assunta alle spalle dell'Ucraina. (Nys)