Speciale difesa: premier greco Mitsotakis, arrivo Rafale francesi rafforza nostra capacità di deterrenza

- L'arrivo dei primi sei aerei Rafale, dei 24 complessivi acquistati dalla Francia, aumenterà la capacità di deterrenza della Grecia ed attesta come il Paese stia "cambiando e prosperando i tutti i settori". Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nella cerimonia per la consegna dei primi sei Rafale francesi nella base aerea di Tanagra, a nord di Atene. "I nuovi aerei da combattimento rendono la nostra Aeronautica una delle più forti in Europa e nel Mediterraneo", ha affermato Mitsotakis sottolineando l'importanza dell'accordo sulla cooperazione nel settore difesa firmato dai governi di Atene e Parigi. Secondo il premier greco, Atene non deve chiedere "il permesso a nessuno" per acquistare questi velivoli e, "mentre la Grecia chiude le porte ad ogni minaccia, mantiene aperta la finestra del dialogo". (Gra)