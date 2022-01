Speciale difesa: Burkina Faso, quattro militari francesi feriti in esplosione ordigno, tre rimpatriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militari francesi dell'operazione Barkhane sono rimasti feriti nell'esplosione di un ordigno improvvisato posizionato sulla strada nel nord del Burkina Faso. Ne dà notizia "France 24", precisando che l'ordigno è esploso al passaggio del veicolo sul quale si stavano spostando i militari, impegnati in una missione di ricognizione. L'informazione è stata confermata anche da una fonte dello Stato maggiore della Difesa francese. Il corrispondente Cyril Payen precisa che in particolare un soldato rimasto ferito in modo grave è stato trasportato alla base operativa di Gao, nel nord del Mali, per essere trasferito in Francia dove verrà curato, mentre altri due militari in condizioni meno preoccupanti saranno rimpatriati. (Res)