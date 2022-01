Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri Kuleba, Kiev non pianifica alcuna operazione offensiva nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non sta pianificando alcuna operazione offensiva nel Donbass, ma lavora esclusivamente per rafforzare le proprie capacità di difesa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un briefing congiunto con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Kiev, al termine di un incontro bilaterale. "Il Congresso degli Stati Uniti rimane il nostro partner numero uno", ha sostenuto Kuleba in riferimento alle questioni di sicurezza. Prima dei colloqui con il ministro degli Esteri dell'ex repubblica sovietica, Blinken ha avuto un faccia a faccia con il presidente Volodymyr Zelensky, il quale ha ringraziato il diplomatico statunitense per il sostegno politico e materiale di Washington a Kiev. (Rum)