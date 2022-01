Speciale difesa: vertici militari Cina e Nuova Zelanda a colloquio per promuovere cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale cinese Li Zuocheng, capo di Stato maggiore congiunto della Commissione militare centrale, ha avuto un colloquio in videoconferenza con il segretario alla Difesa neozelandese Andrew Bridgman. Lo riferisce la testata delle forze armate di Pechino "China Military", precisando che le parti hanno avuto uno scambio di opinioni "franco e approfondito" sulla sicurezza regionale e altre questioni di interesse comune. Li ha esortato la controparte a considerare il 50mo anno delle relazioni bilaterali "un nuovo punto di partenza" per le forze armate, che devono favorire la cooperazione e contribuire a proteggere pace e stabilità regionali. "Gli scambi militari tra Cina e Nuova Zelanda – ha poi aggiunto - poggiano su basi solide, ampie prospettive e obiettivi condivisi. In futuro, le forze armate dovrebbero mantenere una comunicazione di alto livello, rafforzare la fiducia reciproca ed esplorare nuove aree di cooperazione". Bridgman, da parte sua, ha definito l'anniversario "una pietra miliare" nel rapporto bilaterale, dichiarando la disponibilità della Nuova Zelanda a rafforzare il coordinamento e la cooperazione strategica con Pechino. (Cip)