Libia: Commissione elettorale forma comitato per verifica sentenze ricorsi

- L'Alta Commissione elettorale della Libia (Hnec) ha formato un comitato per seguire e documentare le sentenze giudiziarie relative ai ricorsi e agli appelli delle elezioni presidenziali rinviate lo scorso 24 dicembre. Il nuovo organismo guidato da Rabab Halab, membro del consiglio della Hnec, valuterà la conformità delle sentenze alle disposizioni di legge e presenterà una relazione a 72 ore dalla prima riunione. Secondo Imad al Sayeh, capo della Hnec, la magistratura non avrebbe applicato a dovere quanto previsto dalla legislazione vigente e alcuni candidati avrebbero ricevuto delle sentenze favorevoli, nonostante degli evidenti tentativi di falsificare i documenti richiesti per la candidatura. L’accusa indiretta è quella di corruzione dei giudici che avrebbero ribaltato le decisioni della Hnec, riabilitando alla corsa elettorale alcuni candidati controversi. (Lit)