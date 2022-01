Covid: Penna (M5s), giusto estendere e rafforzare green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ritiene che la strada maestra da seguire in questa difficile pandemia è sempre quella della scienza che oggi indica l'importanza fondamentale della vaccinazione come misura per la lotta al virus, unitamente alle misure di protezione individuali e collettive adottate. Perciò sosteniamo questo decreto che estende e rafforza la certificazione Covid, strumento essenziale che ha permesso di evitare nuovi lockdown". Lo ha detto Aldo Penna, deputato del M5s, nel corso delle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera sul decreto Covid-Super green pass. "I numeri della pandemia, di nuovo in crescita nel nostro Paese - ha continuato l'esponente pentastellato - impongono di adottare scelte che la scienza ritiene utili per contenere il contagio e salvaguardare la salute dei cittadini e la ripresa economica. Il Movimento cinque stelle ha seguito e continuerà a seguire il principio della massima precauzione nel sostenere le misure di contrasto al Covid-19. Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che questa nuova ondata di contagi ha determinato un lockdown di fatto per le famiglie e le attività economiche che necessitano di adeguati ristori: su questo ci siamo impegnati e continueremo a impegnarci in Parlamento". (Rin)