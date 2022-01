Germania: da arcivescovo di Monaco Ratzinger minimizzò o negò quattro casi di abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa emerito Benedetto XVI, quando era arcivescovo di Monaco e Frisinga (1977-1982), minimizzò o negò quattro casi di abusi sessuali commessi dal personale della propria sede, religioso e laico. È quanto si apprende dal rapporto dello studio legale Westpfahl Spilker Wastl di Monaco di Baviera sulle violenze perpetrate nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga tra il 1945 e il 2019. Secondo il documento, la Chiesa e le sue autorità non hanno voluto vedere la sofferenze delle vittime, considerandole “un pericolo per l'istituzione”. Da parte dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, vi sarebbe quindi “una completa non percezione delle vittime”.Secondo l'avvocato Marion Westpfahl, “deve essere esaminato il fenomeno spaventoso dell'insabbiamento” degli abusi. Alla luce dei fatti, non si tratta più di acquisire conoscenze di base, ma delle conseguenze e “soprattutto della colpa individuale”. Gli autori degli abusi, accertati o sospettati, sono 67, di cui 42 ancora in vita. Le vittime riconosciute ammontano ad almeno 497, di cui 247 maschi e 182 femmine, mentre in 68 casi non è stato possibile determinare il sesso. Il 60 per cento degli abusati aveva un'età tra gli otto e i 14 anni. (Geb)