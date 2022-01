Moldova: fissate le priorità per la cooperazione con la Nato per gli anni 2022-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Chisinau ha approvato il Piano d'azione individuale del Partenariato Moldova-Nato per gli anni 2022-2023. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Nicu Popescu, citato dal portale "deschide.md". Dal 2006 il Piano viene regolarmente aggiornato e si basa sul principio costituzionale di neutralità e sulla volontà di modernizzare il sistema di sicurezza e difesa. "La neutralità non significa isolare il Paese. Siamo fermamente impegnati a sviluppare la cooperazione con i nostri partner nella lotta contro le nuove minacce alla sicurezza comune, come il terrorismo e le minacce informatiche, e a contribuire a promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione e nel continente europeo. Il ruolo di questa partnership assolutamente necessaria per il nostro Paese è portare benefici ai cittadini della Moldova, rafforzare le istituzioni statali nel campo della sicurezza e della difesa, contribuendo all'obiettivo di continuare ad essere un fattore di stabilità nel regione", ha detto Popescu. (segue) (Rob)