- Operai al lavoro, in Transatlantico alla Camera, per smontare la postazioni da cui i deputati hanno finora votato. Un'operazione resasi necessaria per liberare il "corridoio dei passi perduti", come viene chiamato, e per consentire libertà di movimento ai grandi elettori in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. (Rin)