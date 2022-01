Trasporti: Giannini (Lega), Zingaretti taglia nastri, ma per dipendenti una criticità dopo l'altra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come di consueto Zingaretti e i suoi si prestano ai flash dei fotografi per i tagli di nastro ostentando rassicuranti sorrisi, come in occasione della presentazione odierna dei nuovi bus Cotral, ma andando a scavare nella realtà dei fatti, si scopre che anche per quanto riguarda l'azienda regionale del trasporto pubblico, c'è poco da gioire, soprattutto per i suoi tremila lavoratori". Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Premi produzione e avanzamenti di carriera bloccati - aggiunge - turni che cambiano senza accordi sindacali, diventando, come nel caso di quelli cosiddetti 'a nastro', molto più lunghi di quelli concordati. La cronica carenza di autisti, evidenziata anche dalla stampa locale, è un segnale che dovrebbe far comprendere lo stato di agitazione della categoria, sfiancata da una competitività interna senza limiti, che porta i dipendenti a farsi la guerra l'uno con l'altro, con orari massacranti, pur di aspirare a improbabili miglioramenti della propria condizione che puntualmente non arrivano". (segue) (Com)