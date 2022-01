Trasporti: Giannini (Lega), Zingaretti taglia nastri, ma per dipendenti una criticità dopo l'altra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come se non bastasse, lo scorso mese Cotral ha emanato un ordine di servizio che impone agli autisti non soltanto la verifica del biglietto a bordo, in un momento di recrudescenza della pandemia, ma introduce anche l'obbligo di utilizzare l'app monitoraggio passeggeri, un ulteriore sovraccarico di mansioni e di responsabilità che poteva tranquillamente essere affidato a meccanismi tecnologici conta persone. A Zingaretti, Colaceci, e Alessandri, consigliamo meno inaugurazioni roboanti e più rispetto e immediati provvedimenti a tutela di tutte quelle migliaia di lavoratori Cotral che, pur venendo da anni di sacrifici contrattuali, hanno permesso all'azienda di restare a galla in tempi complicati, senza fermarsi un attimo durante la pandemia, garantendo così in tutto e per tutto la continuità della mobilità regionale", conclude. (Com)