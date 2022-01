Difesa: ministero Mosca, esercitazioni navali Russia-Cina-Iran nel golfo di Oman da 18 a 22 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni navali congiunte tra Russia, Cina e Iran "Chiru-2022" sono in corso di svolgimento nel golfo dell'Oman dal 18 al 22 gennaio. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Vi parteciperà un distaccamento di navi della Flotta del Pacifico parte dell'Ordine delle Guardie di Nakhimov, ovvero l'incrociatore missilistico Varjag, la grande nave antisommergibile Admiral Tributs e la grande nave cisterna Boris Butoma. L'addestramento prevede il tiro di artiglieria contro bersagli in mare, manovre tattiche congiunte, nonché operazioni di ricerca e soccorso in mare. Verrà inoltre elaborata l'organizzazione delle attività di ispezione e la liberazione di una nave catturata dai pirati. In futuro, un distaccamento di navi della Flotta del Pacifico agirà nel Mar Mediterraneo, dove, insieme alle forze della Flotta del Nord e del Baltico, prenderà parte alle esercitazioni del raggruppamento interflotta della Marina russa. (Rum)