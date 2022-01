Roma: Meleo (M5s), pensiero per agenti feriti, da Casapound solito copione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro pensiero va agli agenti della Polizia locale che stamattina sono rimasti feriti a Casal Bertone, durante lo sgombero di un edificio occupato illegalmente da Casapound". Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5s. "L'arrivo della legge ha incontrato una resistenza violenta e intollerabile - aggiunge - portata addirittura con il lancio di ordigni artigianali. Un copione che purtroppo conosciamo bene: la nostra Amministrazione è stata la prima a denunciare e combattere attivamente queste realtà neofasciste a Roma, cosa che ha portato anche a pesanti minacce personali nei confronti di Virginia Raggi. Il percorso però non deve interrompersi, perché l'unico antidoto alla brutalità e alla prepotenza di queste persone è la legalità. Restiamo vicini alle nostre Forze dell'ordine e sosteniamole in ogni modo".(Com)