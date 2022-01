Regno Unito: Johnson, non mi dimetterò se emerge mozione di sfiducia tra i conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Boris Johnson non si dimetterà anche se nel Partito conservatore dovesse emergere un voto di sfiducia. Come ha riferito il quotidiano "The Telegraph", durante le interrogazioni parlamentari di ieri, il premier ha subito due colpi: da un lato, la richiesta di dimettersi da parte del deputato conservatore ed ex ministro David Davis, dall'altro l'abbandono del parlamentare Christian Wakeford, che si è unito al Partito laborista. Nella serata ieri, Downing Street ha fatto sapere che Johnson è "l'uomo migliore per ricoprire la carica" e alla domanda se si sarebbe opposto a un’eventuale mozione di sfiducia tra i conservatori la risposta del portavoce è stata "sì". (Rel)