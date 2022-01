Algeria: ministro Esteri riceve inviato Onu per il Sahara Occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha ricevuto ieri l'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura, a conclusione della sua prima missione nella regione iniziata lo scorso 14 gennaio in Marocco e che ha toccato anche la Mauritania e i campi profughi saharawi. Lo riferisce il sito web d'informazione "Algerie Maintenant", affermando che Lamamra ha rinnovato durante l'incontro "la posizione ferma dell’Algeria per la decolonizzazione nell'ultima colonia africana".(Ala)