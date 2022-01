Algeria: accettate 416 candidature per le elezioni del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 416 le candidature accettate per le elezioni che dovranno rinnovare rinnovare i due terzi dei seggi del Consiglio della nazione, la camera alta del parlamento bicamerale algerino, sulle 503 candidature totali. Lo ha rivelato il capo dell'Autorità elettorale indipendente in Algeria, Mohamed Charfi, in una conferenza stampa. In particolare, 31 candidature sono state respinte e 56 sono allo studio per le consultazioni previste il mese prossimo per eleggere 96 senatori su 144. Un terzo di questi viene nominato dal presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune.(Ala)