Russia: ministero Esteri, parole Usa su invasione Ucraina utili a provocazione su larga scala

- Le dichiarazioni degli Stati Uniti sulla presunta invasione russa dell'Ucraina sono necessarie a creare una copertura informativa per preparare provocazioni su larga scala. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing, sostenendo che Mosca si aspetta iniziative anche di natura militare da Kiev, le quali potrebbero avere "le conseguenze più tragiche per la sicurezza regionale e globale". Poco prima Zakharova aveva confermato ufficialmente i colloqui di domani a Ginevra tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ed il segretario di Stato statunitense Antony Blinken per discutere del tema delle garanzie di sicurezza in Europa. (Rum)