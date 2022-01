Difesa: Perego (FI), buon lavoro ad ammiraglio Pezzutti, nuovo comandante Cofs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro all’ammiraglio Pezzutti nuovo Comandante del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali, il Cofs, punta di diamante del sistema di Difesa del nostro Paese che impiega gli assetti non convenzionali delle quattro Forze Armate. Queste le parole, in una nota, del vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego. "Il contesto geopolitico attuale necessita di queste forze speciali sempre in prontezza e proiettabili in ogni parte del globo. Un assetto che tanti paesi ci invidiano, anche per le grandi imprese del passato di cui gli operatori di oggi sono altrettanto eroici eredi. Al Generale Lanza de Cristoforis, che oggi lascia il comando, un sincero ringraziamento per quanto fatto di prezioso in questi anni”, conclude. (Com)