Difesa: Israele firma accordo per acquisto tre sottomarini dalla tedesca ThyssenKrupp

- Il ministero della Difesa di Israele ha annunciato la firma di un accordo con l’azienda tedesca ThyssenKrupp Marine Systems per lo sviluppo e la produzione di tre sottomarini avanzati per la Marina israeliana. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa israeliano. Il prezzo dei tre sottomarini diesel-elettrici della classe Dakar è stimato in 3 miliardi di euro con il governo tedesco finanzierà un terzo del costo in base a un accordo firmato tra i paesi nel 2017. La Marina israeliana ha annunciato nel 2018 che i nuovi sottomarini sarebbero stati chiamati "Dakar" in onore del sottomarino misteriosamente scomparso mentre salpava dal Regno Unito verso Israele nel 1968 con 69 membri dell'equipaggio a bordo. L'accordo è stato firmato dal direttore generale del ministero della Difesa, generale Amir Eshel, e dall’amministratore delegato di ThyssenKrupp Marine Systems, Rolf Wirtz, presso gli uffici del ministero della Difesa a Tel Aviv. Il primo sottomarino sarà consegnato entro 9 anni. L'accordo prevede anche la costruzione di un simulatore di addestramento in Israele e la fornitura di pezzi di ricambio.(Res)