Moldova: premier Gavrilita in Parlamento, esiste rischio reale per sicurezza energetica

- Il governo ritiene che vi sia un rischio reale per la sicurezza energetica del Paese e per i cittadini della Moldova. Lo ha detto il primo ministro, Natalia Gavrilita, in Parlamento per chiedere l'approvazione dello stato di emergenza per un periodo di 60 giorni nel settore energetico. Gavrilita ha precisato che Moldovagaz non può pagare integralmente i debiti a Gazprom, che ha annunciato l'intenzione di sospendere le consegne di gas naturale in caso di mancato pagamento integrale fino al 20 gennaio. "In queste condizioni, il governo ritiene che esista un rischio reale per la sicurezza energetica del Paese e per i cittadini della Moldova", ha affermato il capo del governo di Chisinau. Gavrilita afferma che questa situazione è stata raggiunta perché Moldovagaz, che ha Gazprom come azionista di maggioranza, non è riuscita a trovare soluzioni per pagare il consumo per intero e in tempo. "Purtroppo, Gazprom, invece di elaborare misure affinché la società per azioni che controlla possa adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti di consumatori e fornitori, minaccia di lasciare i consumatori senza gas", ha osservato Gavrilita. (segue) (Rob)