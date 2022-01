Moldova: premier Gavrilita in Parlamento, esiste rischio reale per sicurezza energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni precedenti, Gazprom ha consentito alla Moldovagaz di accumulare deviazioni negative durante l'inverno, che sono state pagate nei mesi successivi. Ora l'azienda non accetta più tali pratiche, anche se le disposizioni contrattuali sono rimaste le stesse. "La situazione in cui ci troviamo oggi è il risultato dei rapporti commerciali tra Moldovagaz e Gazprom. In base al contratto, Moldovagaz doveva pagare l'intero costo del consumo entro dicembre entro il 20 gennaio. Il 14 gennaio questo obbligo è stato adempiuto. Inoltre, entro il 20 gennaio, Moldovagaz deve pagare l'anticipo di gennaio al tasso del 50 per cento, circa 63 milioni di dollari. Di questa cifra, Moldovagaz riuscirà a pagare 38 milioni di dollari", ha spiegato il premier. Gavrilita afferma che Moldovagaz non è riuscita a trovare un accordo con Gazprom per posticipare questi pagamenti, né ha trovato opportunità di credito per coprire questa differenza. Durante lo stato di emergenza, la Commissione per le Situazioni Eccezionali, in qualità di autorità amministrativa competente, emetterà provvedimenti vincolanti per i capi delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, gli agenti economici, le istituzioni pubbliche, nonché per i cittadini e altre persone nel territorio della Moldova. (Rob)