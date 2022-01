Sudan: Unicef, dal colpo di Stato segnalate oltre 120 gravi violazioni contro i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal colpo di Stato militare dello scorso 25 ottobre sono state verificate in Sudan oltre 120 gravi violazioni dei diritti dei bambini. Lo denuncia in una nota il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), secondo cui nove bambini sono stati uccisi nel corso di manifestazioni prevalentemente a Karthum e altri 13 sono rimasti feriti. "La maggior parte delle violazioni è avvenuta contro ragazzi adolescenti. Ragazzi e ragazze anche di 12 anni sono stati detenuti. I bambini sono stati colpiti a causa dei frequenti attacchi alle strutture mediche", denuncia l'agenzia Onu. "L'Unicef rinnova la richiesta alle autorità in Sudan di proteggere i bambini nel paese da pericoli e violenza, in ogni momento. I bambini non sono un obiettivo durante i conflitti o eventi politici", conclude la nota. (Com)