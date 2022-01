Colombia: Duque, narcotraffico va affrontato con tutti gli strumenti a nostra disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario “affrontare il fenomeno del narcotraffico con tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione”. Così il presidente della Colombia Ivan Duque ha reagito alla sentenza della Corte costituzionale che ha deciso lo stop all'eradicazione delle colture illecite mediante irrorazione aerea con glifosato. La sentenza, arrivata ieri, ribalta la delibera con cui l'Autorità nazionale licenze ambientali (Anla) aveva dato la propria approvazione. Il presidente, che fin dall'inizio del suo mandato ha sostenuto questo strumento per l'eradicazione delle colture illecite, ha affermato che “non possiamo limitare gli strumenti di cui il Paese ha bisogno per far fronte a questa situazione”. Il capo dello stato ha tuttavia garantito che la decisione della Corte verrà accettata e rispettata. (segue) (Mec)