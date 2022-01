Serbia: fonti stampa, governo decide oggi su interruzione accordi con Rio Tinto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo minerario anglo-australiano Rio Tinto sta nel frattempo "valutando" un rinvio delle scadenze del progetto di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di litio nella valle di Jadar, nei pressi di Sabac. È quanto si legge in un comunicato diramato dal gruppo sulla produzione nel quarto trimestre del 2021. Come motivazione ufficiale Rio Tinto indica i ritardi nell'approvazione della licenza di esplorazione, che è un prerequisito per ottenere la valutazione di impatto ambientale (Via) e per avviare il processo di consultazione necessario prima dell'avvio dei lavori effettivi. "Sulla base delle stime attuali e subordinatamente alla ricezione di tutte le approvazioni, i permessi e le licenze pertinenti, la prima produzione commerciale dovrebbe arrivare non prima del 2027", si legge nella nota di Rio Tinto, che ha quindi rinviato di un anno questa scadenza, precedentemente indicata al 2026. (segue) (Seb)