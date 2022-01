Serbia: fonti stampa, governo decide oggi su interruzione accordi con Rio Tinto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oltre un mese proseguono le proteste in tutta la Serbia contro il possibile investimento del gruppo minerario Rio Tinto nell'area della valle di Jadar. Lo scorso 3 gennaio il presidente serbo ha dichiarato che non sarà effettuata l'estrazione del litio, progettata da Rio Tinto, fino a quando non saranno fatti ulteriori studi. Allo stesso tempo, secondo Vucic, il proseguimento delle proteste ha assunto un carattere "politico" poiché il governo ha accolto le richieste avanzate nelle scorse settimane dai manifestanti. "Non ci saranno cambiamenti, non ci saranno nuove azioni di Rio Tinto finché non ne discuteremo. E quel tempo è lontano, perché non abbiamo ricevuto alcuno studio", ha detto Vucic ai giornalisti. Secondo il presidente serbo, infine, lo Stato "ha fatto la sua parte" accettando le richieste della cittadinanza. (Seb)