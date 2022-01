Romania: premier Ciuca, dalla Francia "prova di fraternità" su schieramento truppe Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Romania salutano calorosamente l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron di contribuire allo schieramento di truppe Nato nel Paese. Si tratta di una testimonianza della fratellanza della partnership strategica tra i due Stati, come ha scritto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, sulla pagina Twitter del governo. "Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, annuncia l'apertura del suo Paese al consolidamento del fianco orientale della Nato in Romania. Accolgo con grande favore questa prova di fraternità nel contesto del nostro partenariato strategico", ha scritto Ciuca. Macron ha annunciato ieri che la Francia è pronta a scherare truppe Nato in Romania. (Rob)