Russia-Iran: ministero Esteri Mosca, colloqui tra Lavrov e Amir-Abdollahian oggi a Mosca

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov terrà dei colloqui con l'omologo iraniano Hossein Amir-Abdollahian oggi a Mosca, nei quali saranno discussi lo stato e le prospettive delle relazioni bilaterali. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing, aggiungendo che i due diplomatici tratteranno vari aspetti della cooperazione in campo economico tra Teheran e Mosca con un'enfasi sull'attuazione di progetti congiunti chiave. Inoltre è previsto uno scambio di opinioni su una serie di temi internazionali, in particolare sui negoziati in corso a Vienna sul ripristino del Piano di azione congiunto globale (Pacg) inerente all'accordo sul nucleare iraniano. (Rum)